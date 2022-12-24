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НовостиОбщество24 декабря 2022 6:01

Барнаульские школьники победили в конкурсе и передадут деньги в благотворительные фонды

Детям нужно было рассказать про елочную игрушку
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Детям нужно было написать рассказ об игрушке

Детям нужно было написать рассказ об игрушке

Фото: Анна Перевощикова

В Барнауле подвели итоги конкурса для детей от школы английского языка «Бейкер-стрит». Победители передадут выигранные средства в один из благотворительных фондов Алтайского края.

Как рассказали в соцсетях школы, детям нужно было написать рассказ на английском языке о елочной игрушке, которая важна для их семьи. Первое место взял Николай Быстров из школы №48, второе - Юлия Лискина из школы №49, третье - Аксиния Касухина из школы №128. Их выигрыш составил 10 000, 7 000 и 5 000 рублей соответственно.

В школе поблагодарили всех участников, а победителям вскоре вручат награды и сертификаты.