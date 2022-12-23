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НовостиПолитика23 декабря 2022 1:50

В Тогульском районе переизбрали главу

Его избрали сроком на пять лет
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Владимир Басалаев

Владимир Басалаев

Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Депутаты Тогульского районного Совета депутатов переизбрали главу района. Им вновь стал Владимир Басалаев.

Владимир Алексеевич имеет два высших образования: по первому он инженер-металлург, по второму – юрист. Общий трудовой стаж составляет больше 40 лет, из которых 20 он отдал службе в органах внутренних дел, а 15 отработал в органах госвласти и местного самоуправления.

– С 2017 года является главой Тогульского района, - добавляют в пресс-службе правительства Алтайского края.

Новый срок служения на должности составит пять лет.