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НовостиОбщество22 декабря 2022 2:26

Торговый центр может появиться на месте бывшего болота в Бийске

Площадь участка – 15 тысяч квадратных метров
Герман Архаров
Потенциальным застройщикам предлагают участок площадью 15 тысяч квадратных метров

Потенциальным застройщикам предлагают участок площадью 15 тысяч квадратных метров

Фото: Олег УКЛАДОВ

На месте бывшего болота в районе улицы Митрофанова в Бийске могут построить очередной ТЦ. Об этом сообщает «Бийский рабочий».

Потенциальным застройщикам предлагают участок площадью 15 тысяч квадратных метров. Там можно разместить ТЦ, магазин, рынок или что-то другое.

Взять землю в аренду на 5,5 лет можно за 1,7 млн рублей. За эти 66 месяцев на участке должен появиться объект. Ранее здесь находилось болото.