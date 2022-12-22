Торговый центр может появиться на месте бывшего болота в Бийске

Потенциальным застройщикам предлагают участок площадью 15 тысяч квадратных метров Фото: Олег УКЛАДОВ

На месте бывшего болота в районе улицы Митрофанова в Бийске могут построить очередной ТЦ. Об этом сообщает «Бийский рабочий».

Потенциальным застройщикам предлагают участок площадью 15 тысяч квадратных метров. Там можно разместить ТЦ, магазин, рынок или что-то другое.

Взять землю в аренду на 5,5 лет можно за 1,7 млн рублей. За эти 66 месяцев на участке должен появиться объект. Ранее здесь находилось болото.