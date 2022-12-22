В Бийске 20 домов останутся без тепла и горячей воды

Воду и отопление отключат на несколько часов Фото: Олег УКЛАДОВ

В четверг, 22 декабря, в Бийске без тепла и горячей воды останутся 20 домов. Об этом сообщает СГК алтайского наукограда

Подачу тепла и горячей воды ограничат с 10 до 16 часов в домах в центре Бийска. В это время специалисты устранят дефект подземной квартальной теплосети диаметром 150 мм у дома №45 на улице Красноармейской.

Под отключение попадут некоторые дома на улице Советской, переулке Коммунарский и улице Красноармейской. Полный список адресов можно найти здесь.