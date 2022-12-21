Барнаульский патронный завод планирует поставлять продукцию в Африку, Монголию и страны СНГ

Большая часть продукции экспортируется за пределы России Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульский патронный завод в качестве альтернативы западным рынкам рассматривает Монголию, африканские страны (Кения, Сенегал, ЮАР, Конго) и страны СНГ (Казахстан, Беларусь, Киргизия). Об этом во время интернет-форума сообщил министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка.

Он отметил, что большая часть продукции завода относится к спортивно-охотничьим патронам и экспортируется за пределы России. Но из-за санкций в 2022 году продукция перестала поставляться в страны Северной Америки и ЕС, в связи с чем объемы производства снизились.

По словам министра, выход на новые рынки сбыта требуют дополнительного времени. Сейчас ведется активная работа с контрагентами.