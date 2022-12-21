Более 40 фейков на тему СВО, пожаров и экономики выявили на Алтае в 2022 году

Самая популярная «тема» фейкоделателей – это то, что в России якобы чего-то не хватает. Фото: АНО «Диалог Регионы»

Количество фейковых сообщений в стране в 2022 году достигло 3,7 тысяч. Об этом сообщил гендиректор АНО «Диалог Регионы» и АНО «Диалог» Владимир Табак на пресс-конференции на площадке МИА «Россия сегодня». При этом в Алтайском крае зафиксировали 42 фейка.

Специалисты Алтайского Центра управления регионом ЦУР также фиксировали всплеск фейковой информации. В частности 15 сообщений касались СВО (частичной мобилизации, снабжения военнослужащих и так далее), 13 – сферы экономики, продовольственного обеспечения и прочего (это попытки посеять нестабильность), 10 были связаны с ЧП на алтайских предприятиях, лесными пожарами.

- Одно из последних событий – пожар на шинном заводе. В частности, продвигалась версия, что предприятие якобы пытается уйти от планов госзакупок. Другие примеры: резонансные лесные пожары в Угловском районе. Тогда распространялись фейки о том, что для тушения привлекаются силы из Казахстана, что наши пожарные ничем не обеспечены и так далее, - рассказали специалисты.

Зачастую упор делается на формирование социальных конфликтов, недоверия к власти. Самая популярная «тема» фейкоделателей – это то, что в России якобы чего-то не хватает. Фиксируются вбросы и откровенно ложной информации.

Специалисты отметили, что фейки все больше уходят в мессенджеры, где их сложнее выявить и установить первоисточник.