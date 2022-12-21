На 94-м году жизни умер один из старейших профессоров Алтайского госуниверсита

Александр Храмков работал в АлтГУ с самого основания вуза Фото: Олег УКЛАДОВ

19 декабря на 94-м году жизни умер ветеран Алтайского госуниверситета, профессор, кандидат исторических наук Александр Храмков, сообщается на сайте вуза.

- Александр Андреевич был одним из крупнейших специалистов в области истории аграрных отношений в дореволюционный Сибири. Входил в состав авторского коллектива пятитомного издания «История Сибири». Был одним из создателей истории университета. Являлся автором более 90 научных работ, - сказали в АлтГУ.

Александр Храмков работал в вузе с самого его основания - с 1973 года. Был деканом исторического факультета, затем многие годы заведовал кафедрой новейшей истории, разрабатывал и читал курсы по отечественной истории начала XX века. Многие годы был активным членом Совета ветеранов АлтГУ.

Прощание с Александром Храмковым состоится 22 декабря с 11:30 до 13:00 по адресу: Аносова, 8, зал 3.