На Алтае суд обязал женщину разрешить бабушке общаться с внуками

Пресс-служба ГУФССП России по Алтайскому краю

В Алтайском районе судебные приставы помогли исполнить решение суда об общении бабушки с родными внуками. Как сообщили в пресс-службе ФССП, из-за напряжённых отношений мать не подпускала детей к бабушке.

- Суд обязал гражданку не препятствовать общению бабушки с несовершеннолетними детьми. Также были определены время и порядок общения, - отметили в службе.

Бабушка могла встречаться с внуками не только в рабочие и выходные дни, но и могла с ними отправляться на совместны отдых. Однако исполнение суда было нарушено. Судебный пристав объяснил женщине, что ее могут привлечь к административной ответственности, и добавил, что плохие отношения могут сказаться на психическом и эмоциональном состоянии детей.

В итоге график общения детей с бабушкой соблюдается без нарушений.