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НовостиОбщество20 декабря 2022 8:45

Эпидпорог превышен более чем в два раза в Алтайском крае

Приостанавливать плановую медпомощь из-за этого не планируют
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
В настоящий момент медучреждения и скорая помощь серьезно загружены

В настоящий момент медучреждения и скорая помощь серьезно загружены

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае эпидемический порог превышен более чем в два раза. Как рассказал на пресс-конференции министр здравоохранения региона Дмитрий Попов, приостанавливать плановую медпомощь из-за этого не планируется.

В настоящий момент медучреждения и скорая помощь серьезно загружены из-за большого числа обращений.

- Сегодня мы видим, как организован процесс в каждой медорганизации, что позволяет нам сохранить эту помощь. И более того организовать необходимое диспансерное наблюдение за группами риска, - подчеркнул Дмитрий Попов.

Дети стали болеть реже, а вот взрослое население – чаще.