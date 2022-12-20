Эпидпорог превышен более чем в два раза в Алтайском крае

В настоящий момент медучреждения и скорая помощь серьезно загружены Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае эпидемический порог превышен более чем в два раза. Как рассказал на пресс-конференции министр здравоохранения региона Дмитрий Попов, приостанавливать плановую медпомощь из-за этого не планируется.

В настоящий момент медучреждения и скорая помощь серьезно загружены из-за большого числа обращений.

- Сегодня мы видим, как организован процесс в каждой медорганизации, что позволяет нам сохранить эту помощь. И более того организовать необходимое диспансерное наблюдение за группами риска, - подчеркнул Дмитрий Попов.

Дети стали болеть реже, а вот взрослое население – чаще.