В Белокурихе возведут пятизвездочный санаторий с программой детокса

Новый объект разместят на территории действующего санатория «Белокуриха» Фото: Виталий БАРАБАШ

В Белокурихе планируют построить новый пятизвездочный санаторий. Его возведут с нуля, пишет «Толк».

Старт строительства запланирован на 2023 год. Здание будет пятиэтажным. Новый объект разместят на территории действующего санатория «Белокуриха», но он будет стоять особняком. В корпусе клиенты смогут получить полный перечень услуг оздоровления и отдыха. Акцент сделают на программе детокса с персональным подходом к лечению. Ряд процедур можно будет пройти, не выходя из номера.

Предполагается, что строительство займет два года. Проект реализует компания «Курорт Белокуриха».