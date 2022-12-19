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НовостиОбщество19 декабря 2022 2:09

В Белокурихе возведут пятизвездочный санаторий с программой детокса

Старт строительства запланирован на 2023 год
Вера Березовская
Новый объект разместят на территории действующего санатория «Белокуриха»

Новый объект разместят на территории действующего санатория «Белокуриха»

Фото: Виталий БАРАБАШ

В Белокурихе планируют построить новый пятизвездочный санаторий. Его возведут с нуля, пишет «Толк».

Старт строительства запланирован на 2023 год. Здание будет пятиэтажным. Новый объект разместят на территории действующего санатория «Белокуриха», но он будет стоять особняком. В корпусе клиенты смогут получить полный перечень услуг оздоровления и отдыха. Акцент сделают на программе детокса с персональным подходом к лечению. Ряд процедур можно будет пройти, не выходя из номера.

Предполагается, что строительство займет два года. Проект реализует компания «Курорт Белокуриха».