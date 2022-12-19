Снежную погоду при -10 градусах прогнозируют в Алтайском крае 19 декабря 2022

Пройдет небольшой, местами умеренный снег
Фото: Олег УКЛАДОВ
19 декабря в Алтайском крае установится снежная и не очень холодная погода. Подробнее о прогнозе рассказали в региональном Гидрометцентре.
Температура воздуха днем составит от -10 до -15 градусов. Пройдет небольшой, местами умеренный снег. В утренние часы местами может быть изморозь. Ветер юго-западный со скоростью 3-8 м/с, местами порывы могут достигать до 14 м/с.
В Барнауле столбик термометра покажет от -11 до -13. Снег ожидается во второй половине дня. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.