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НовостиОбщество18 декабря 2022 7:23

Бийская мэрия предлагает сделать селфи с видом на администрацию

Горожанам идея понравилась
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Фотозона у администрации Бийска. Фото: пресс-службы мэрии.

Фотозона у администрации Бийска. Фото: пресс-службы мэрии.

Новая фотозона появилась к новому году на площади у здания администрации в Бийске.

– Друзья, и как обещали! Наши специалисты привели инсталляцию в порядок - украсили, дополнили. Приглашаем на фото! – говорится в объявлении мэрии.

Композиция представляет собой часовой циферблат и светящиеся цифры 2023. Кстати, в прошлом году рядом с мэрией была такая же фотозона, но, разумеется, с актуальными на тот момент цифрами. Горожане в социальных сетях пишут, что уже готовы идти и делать красочные снимки.