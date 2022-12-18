Бийская мэрия предлагает сделать селфи с видом на администрацию

Фотозона у администрации Бийска. Фото: пресс-службы мэрии.

Новая фотозона появилась к новому году на площади у здания администрации в Бийске.

– Друзья, и как обещали! Наши специалисты привели инсталляцию в порядок - украсили, дополнили. Приглашаем на фото! – говорится в объявлении мэрии.

Композиция представляет собой часовой циферблат и светящиеся цифры 2023. Кстати, в прошлом году рядом с мэрией была такая же фотозона, но, разумеется, с актуальными на тот момент цифрами. Горожане в социальных сетях пишут, что уже готовы идти и делать красочные снимки.