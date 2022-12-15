Барнаулец сначала избил сожительницу, а потом убил знакомую

Горожанина отправили в исправительную колонию особого режима Фото: Олег УКЛАДОВ

46-летнего жителя Барнаула осудили за избиение сожительницы и убийство знакомой. Об этом сообщили в краевом Следственном комитете.

Установлено, что между осужденным и его сожительницей часто происходили конфликты. Когда мужчина находился в нетрезвом состоянии, то избивал гражданскую супругу, однако женщина прощала его.

- 2 сентября минувшего года между ними вновь произошла ссора. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения стал высказывать претензии по поводу ее поведения в быту, а после перешел на угрозы убийством. Он с силой нанес женщине не менее 15 ударов ногами и руками по голове и туловищу, - рассказали в ведомстве.

Потерпевшую увезли в больницу. И пока она там лежала, мужчина пригласил к себе в гости 34-летнюю знакомую. Во время застолья между ними тоже произошел конфликт, и хозяин избил гостью до смерти – она скончалась от закрытой черепно-мозговой травмы.

Суд назначил барнаульцу 13 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима.