Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
-22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия15 декабря 2022 13:22

Барнаулец сначала избил сожительницу, а потом убил знакомую

Суд назначил мужчине 13 лет лишения свободы
Александра Сапожкова
Горожанина отправили в исправительную колонию особого режима

Горожанина отправили в исправительную колонию особого режима

Фото: Олег УКЛАДОВ

46-летнего жителя Барнаула осудили за избиение сожительницы и убийство знакомой. Об этом сообщили в краевом Следственном комитете.

Установлено, что между осужденным и его сожительницей часто происходили конфликты. Когда мужчина находился в нетрезвом состоянии, то избивал гражданскую супругу, однако женщина прощала его.

- 2 сентября минувшего года между ними вновь произошла ссора. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения стал высказывать претензии по поводу ее поведения в быту, а после перешел на угрозы убийством. Он с силой нанес женщине не менее 15 ударов ногами и руками по голове и туловищу, - рассказали в ведомстве.

Потерпевшую увезли в больницу. И пока она там лежала, мужчина пригласил к себе в гости 34-летнюю знакомую. Во время застолья между ними тоже произошел конфликт, и хозяин избил гостью до смерти – она скончалась от закрытой черепно-мозговой травмы.

Суд назначил барнаульцу 13 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима.