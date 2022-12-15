Алтайские медсестры обеспокоены значительным снижением своих зарплат до 23 тысяч

Сотрудникам говорят, что у больницы нет денег из-за большого долга Фото: Олег УКЛАДОВ

Медсестры из краевой поликлиники в Барнауле сообщили о значительном сокращении зарплат, пишет «Толк».

По словам одной из них, зарплата за ноябрь составила 23 тыс. рублей на руки. В прошлом году она была не менее 35 тысяч. Снижение началось с апреля-мая этого года из-за урезания стимулирующих выплат. Раньше их выплачивали даже за нагрузку при работе в одном кабинете, а сейчас не платят даже при совмещении работы в двух кабинетах. Причем снижение никак не связано с отменой ковидных выплат – речь идет об обычной оплате за ставку.

- Устно нам говорят: у больницы денег нет, у нее большой долг, – говорит медсестра.

При этом медсестрам предлагают мыть полы за доплату в 2 тысячи рублей в месяц, так как в медучреждении не хватает санитарок.

«Толк» направил запрос в минздрав региона с просьбой прокомментировать сокращение выплат и сообщить, имеются ли долги у медучреждения.