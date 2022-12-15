На Алтае могут построить четыре завода по переработке мусора

Из годового объема отходов в 523 тыс. тонн нужно захоронить и утилизировать 261,5 тыс. Фото: Олег УКЛАДОВ

Четыре компании из других регионов выразили желание построить в Алтайском крае предприятия по переработке мусора. Об этом сообщает «Толк».

Сейчас на рассмотрении в региональном министерстве природы находятся документы на создание четырех мусороперерабатывающих комплексов. Инвесторы в общей сложности готовы вложить в строительство более 11 млрд рублей.

Как пояснил глава минприроды края Андрей Стрелковский, из годового объема отходов в 523 тыс. тонн нужно захоронить и утилизировать 261,5 тыс. С этой целью необходимо построить объекты общей мощностью в 550 тысяч тонн.

Известно, что одна из компаний пожелала построить объект в селе Санниково (Первомайский район).