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НовостиЭкономика15 декабря 2022 2:08

На Алтае могут построить четыре завода по переработке мусора

Инвесторы готовы вложить в строительство более 11 млрд рублей
Александра Сапожкова
Из годового объема отходов в 523 тыс. тонн нужно захоронить и утилизировать 261,5 тыс.

Из годового объема отходов в 523 тыс. тонн нужно захоронить и утилизировать 261,5 тыс.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Четыре компании из других регионов выразили желание построить в Алтайском крае предприятия по переработке мусора. Об этом сообщает «Толк».

Сейчас на рассмотрении в региональном министерстве природы находятся документы на создание четырех мусороперерабатывающих комплексов. Инвесторы в общей сложности готовы вложить в строительство более 11 млрд рублей.

Как пояснил глава минприроды края Андрей Стрелковский, из годового объема отходов в 523 тыс. тонн нужно захоронить и утилизировать 261,5 тыс. С этой целью необходимо построить объекты общей мощностью в 550 тысяч тонн.

Известно, что одна из компаний пожелала построить объект в селе Санниково (Первомайский район).