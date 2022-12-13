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НовостиОбщество13 декабря 2022 12:08

Власти Барнаула рассказали, почему горожане долго ждут общественный транспорт

Главные проблемы – дефицит кадров и плохое состояние техники
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Антон Шеломенцев

Антон Шеломенцев

Фото: Виталий БАРАБАШ

Жителям Барнаула власти предлагают пересесть на общественный транспорт, чтобы сократить пробки в городе, но в итоге они не могут дождаться автобусов. В чем заключается проблема, во время брифинга в «Сибирской медиагруппе» рассказали представители администрации краевой столицы.

По словам заместителя главы города по дорожному хозяйству и транспорту Антона Шеломенцева, проблема заключается в том, что примерно 20% общественного транспорта ежедневно не выходит на линию. Тут и проблема кадров, и больничные листы, и проблемы непосредственно с подвижным составом.

В ГИБДД рассказали, что в этом году категорию D, которая дает право управлять автобусом, открыли менее 39 водителей. Так что резерв кадров минимальный. Это сложная работа и мало кто соглашается на нее.