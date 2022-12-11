Более 600 человек подключили к поиску пропавшего 11-летнего ребенка в Горно-Алтайске

В полицию о пропаже ребенка заявили родители мальчика Фото: Олег УКЛАДОВ

Более 600 человек подключили к поиску пропавшего в Горно-Алтайске 10 декабря 11-летнего мальчика. Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, ночью 11 декабря ребенка нашли живым и здоровым.

В субботу днем мальчик ушел в гости к родственнику и не вернулся. Его телефон перестал быть доступен около 19 часов вечера. На поиски пропавшего мальчика отправились полицейские, кинологи, активисты поисково-спасательного отряда «След. Алтай», сотрудники МЧС, Росгвардии, представители казачьих дружин и неравнодушные горожане. Поиски дали результат.

- Мальчик находился в подъезде многоэтажного дома по ул. Г. И. Чорос-Гурина. У ребенка был разряжен мобильный телефон, и он не мог выйти на связь с близкими. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает, - заверили в полиции.