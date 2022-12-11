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НовостиЭкономика11 декабря 2022 7:23

Алтайский край получит дополнительные субсидии как беднейший регион

В список низкобюджетных попали десять регионов страны
Вера Березовская
На протяжении ближайших лет, до 2024 года, эти регионы будут получать дополнительные средства по 1 млрд

На протяжении ближайших лет, до 2024 года, эти регионы будут получать дополнительные средства по 1 млрд

Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайский края получит дополнительные субсидии как один из самых беднейших регионов. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании Совета законодателей.

В список низкобюджетных регионов наряду с Алтайским краем вошли Республика Алтай, Адыгея, Калмыкия, Карелия, Марий Эл, Тыва, Чувашия, Курганская и Псковская областях – всего десять субъектов.

- На протяжении ближайших лет, до 2024 года, эти регионы будут получать дополнительные средства по 1 млрд для реализации индивидуальных программ развития», — сообщил спикер ГД.

Напомним, ранее Алтайский край оказался в числе аутсайдеров по уровню благосостояния семей.