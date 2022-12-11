Алтайский край получит дополнительные субсидии как беднейший регион

На протяжении ближайших лет, до 2024 года, эти регионы будут получать дополнительные средства по 1 млрд Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайский края получит дополнительные субсидии как один из самых беднейших регионов. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании Совета законодателей.

В список низкобюджетных регионов наряду с Алтайским краем вошли Республика Алтай, Адыгея, Калмыкия, Карелия, Марий Эл, Тыва, Чувашия, Курганская и Псковская областях – всего десять субъектов.

- На протяжении ближайших лет, до 2024 года, эти регионы будут получать дополнительные средства по 1 млрд для реализации индивидуальных программ развития», — сообщил спикер ГД.

Напомним, ранее Алтайский край оказался в числе аутсайдеров по уровню благосостояния семей.