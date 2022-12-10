Почти 100 случаев коронавируса за сутки выявили в Алтайском крае

Пока число положительных результатов на коронавирус сильно не растет Фото: Олег УКЛАДОВ

За минувшие сутки в Алтайском крае выявили 99 новых случаев заражения коронавирусом.

Такие данные опубликовал федеральный оперативный штаб. Госпитализация потребовалась 16 пациентам, а еще 69 наоборот пошли на поправку и получили выписку. Один человек скончался.

Вместе с тем, как показывает официальная статистика, несмотря на рост числа больных ОРВИ и пришедший в край грипп, число ковидных инфицированных значительно не меняется.