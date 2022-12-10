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НовостиЗдоровье10 декабря 2022 12:23

Почти 100 случаев коронавируса за сутки выявили в Алтайском крае

Скончался один пациент
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Пока число положительных результатов на коронавирус сильно не растет

Пока число положительных результатов на коронавирус сильно не растет

Фото: Олег УКЛАДОВ

За минувшие сутки в Алтайском крае выявили 99 новых случаев заражения коронавирусом.

Такие данные опубликовал федеральный оперативный штаб. Госпитализация потребовалась 16 пациентам, а еще 69 наоборот пошли на поправку и получили выписку. Один человек скончался.

Вместе с тем, как показывает официальная статистика, несмотря на рост числа больных ОРВИ и пришедший в край грипп, число ковидных инфицированных значительно не меняется.