В Барнауле строят корпус Центра охраны материнства и детства за 3,8 млрд рублей

Строительство нового корпуса Фото: Минздрав Алтайского края

В Барнауле ведется строительство хирургического корпуса корпус краевого Центра охраны материнства и детства. На его возведение выделили 3,8 млрд рублей.

– К работам они приступили в июле этого года. На данный момент строители снесли зеленые насаждения, демонтировали прежнее здание, вырыли котлован, занимаются устройством буронабивных свай, - рассказывают в региональном минздраве.

В будущем здесь разместят отделения на 165 коек. Сюда переведут пациентов хирургического, онкологического, травматологического, урологического, ортопедического отделений. А также к Центре смогут оказывать нейрохирургическую помощь. В общей сложности здание вытянется в высоту на восемь этажей.

– Ежегодно в Алтайском краевом клиническом центре охраны материнства и детства выполняют более пяти тысяч операций, в том числе около трех тысяч полостных. С введением в эксплуатацию нового корпуса объемы оказания медицинской помощи возрастут, поступит новое высокотехнологичное оборудование, - говорит замглавврача по хирургии Юрий Тен.

Завершить строительство должны в 2025 году.