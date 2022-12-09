Губернатор Томенко поздравил жителей Алтайского края с Днем Героев Отечества

Жителем региона пожелали крепкого здоровья и долголетия Фото: Олег УКЛАДОВ

9 декабря губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко поздравили жителей Алтайского края с Днем Героев Отечества. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Томенко и Романенко отметили, что праздник символизирует несокрушимое мужество и отвагу российских солдат и офицеров, неразрывную связь поколений воинов. Они подчеркнули, что в Алтайском крае родилось немало настоящих защитников Отечества

- Воинские подвиги остаются в сердцах и памяти народа, на примерах мужества и стойкости воспитываются подрастающие поколения, - отметили политики.

Они добавили, что судьбы героев-земляков стали образцами патриотизма и бескорыстного служения стране.

Жителем региона пожелали крепкого здоровья, долголетия, а также семейного тепла и благополучия.