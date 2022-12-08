В Барнауле у парков может появиться один хозяин

В задачи дирекции входит содержание и благоустройство парков, их культурное наполнение Фото: Олег УКЛАДОВ

Власти Барнаула обсудили тему создания единой дирекции городских парков. Об этом сообщает мэрия.

На совещании ознакомились с опытом создания подобных учреждений в Казани и Москве. Там существуют бюджетные учреждения, в задачи которых входит содержание и благоустройство территорий, их культурное наполнение, разработка предложений по инвестпроектам и так далее.

- У парков должен быть один хозяин, который взял бы под контроль эти учреждения культуры под открытым небом, наводил в них порядок, занимался развитием, – сказал председатель комитета по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию Сергей Струченко.

Мэр Барнаула Вячеслав Франк согласился с предложением и поручил проработать варианты создания единой дирекции.

Отметим, что сейчас в городе шесть парков культуры и отдыха (один из них муниципальный - «Центральный»); три парка - Нагорный, «Изумрудный», «Юбилейный» и 88 общественных территорий.