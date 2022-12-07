Еще 25 километров в Алтайском крае расширили в 2022 году

Чуйский тракт Фото: УПРДОР «Алтай»

В 2022 году в Алтайском крае расширили до четырех полос 25 км Чуйского тракта. Как сообщили в УПРДОР «Алтай», рабочие отремонтировали еще четыре участка.

- Дорожники построили четыре полосы движения, встречные потоки разделили металлическим барьерным ограждением. На последних двух объектах для безопасности местных жителей также обустроили пешеходные переходы со светофорным регулированием, - отметили в администрации.

Таким образом, уже 112 км из 304 представляют собой четыре полосы, еще 29 км находятся в работе.