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НовостиЭкономика7 декабря 2022 2:02

В Алтайском крае четырехкратно перевыполнили план приватизации

Сумм выручки от реализации имущества составила почти 463 млн рублей
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Алтайский край выручил от реализации госимущества почти 463 млн рублей

Алтайский край выручил от реализации госимущества почти 463 млн рублей

Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайский край выручил от реализации госимущества почти 463 млн рублей в этом году. План был перевыполнен четырехкратно, сообщил начальник краевого управления имущественных отношений Александр Теплов во время интернет-форума.

Изначально планировалось в этом году получить от реализации имущества 112 млн рублей, но по факту цифры оказались в четыре раза больше - 463 млн рублей.

Такой итог получился благодаря всего одной сделке по продаже части акций животноводческого хозяйства «Бийское». Сумма сделки составила 460,05 млн рублей.

- Указанное увеличение объема сумм, поступивших в бюджет, свидетельствует о качественной организационно-информационной работе, проведенной на каждом этапе приватизации Алтайкрайимуществом, - отметил Теплов.