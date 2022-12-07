В Алтайском крае четырехкратно перевыполнили план приватизации

Алтайский край выручил от реализации госимущества почти 463 млн рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайский край выручил от реализации госимущества почти 463 млн рублей в этом году. План был перевыполнен четырехкратно, сообщил начальник краевого управления имущественных отношений Александр Теплов во время интернет-форума.

Изначально планировалось в этом году получить от реализации имущества 112 млн рублей, но по факту цифры оказались в четыре раза больше - 463 млн рублей.

Такой итог получился благодаря всего одной сделке по продаже части акций животноводческого хозяйства «Бийское». Сумма сделки составила 460,05 млн рублей.

- Указанное увеличение объема сумм, поступивших в бюджет, свидетельствует о качественной организационно-информационной работе, проведенной на каждом этапе приватизации Алтайкрайимуществом, - отметил Теплов.