В Барнауле разработали макеты новогодних плакатов для украшения города

Один из плакатов Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле подготовили традиционные праздничные макеты к Новому году и Рождеству. Баннеры украсят главные улицы краевой столицы, сообщили в мэрии.

- При разработке плакатов использовали образы сказочных персонажей – Деда Мороза и Снегурочки, которые предстают знатоками различных профессий. Задействована и тема 2023 года – года педагога и наставника, - отметили в администрации.

Большие праздничные открытки появятся на Правобережном, Новосибирскм, Змеиногорском, Павловском трактах, а также основных улицах. Также будут наряжены городские площади и улица Мало-Тобольская. Использовать макеты для украшения могут и организации краевой столицы.

Также ля украшения города будут использовать панно, ледяные и снежные фигуры, искусственные елки и др. Оформление завершат к 15 декабря.