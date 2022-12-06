В Бийске продают «райский» гараж за 800 тысяч рублей

Фото: скриншот с сайта "Авито"

В Бийске выставили на продажу необычных гараж – он представляет собой практически двухэтажный коттедж, в котором разместились туалет, кухня, комнаты и балкон. Объявление разместили на портале «Авито».

Общая площадь гаража составляет 90 «квадратов». Здание расположено на лодочной станции «Нептун». Круглый год нем есть свет, вода качается из скважины с помощью насоса. Продавец называет объект «райским уголком» и просит за него соответствующую сумму - 800 тысяч рублей.

Авто объявления пишет, что при подключении отопления в этом домике можно даже зимовать. Расположение на берегу позволяет, далеко не отходя, рыбачить. И при этом здание не подтапливает.