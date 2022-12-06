До -21 и снег прогнозируют в Алтайском крае 6 декабря 2022

Будет идти небольшой снег. Фото: Олег УКЛАДОВ

Во вторник, 6 декабря в Алтайском крае будет холодная и снежная погода. По прогнозу синоптиков краевого Гидрометцентра, температура воздуха составит от -16 до -21.

Местами будет чуть теплее – от -10 до -15 градусов. Будет идти небольшой снег. Направление ветра будет переменное, скорость 2-7 м/с.

В Барнауле столбик термометра покажет от -13 до -15 градусов. Утром и в начале дня пройдет небольшой снег. В утренние часы возможна изморозь. Ветер также переменный со скоростью 2-7 м/с.