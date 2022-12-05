Бийским мастерицам запретили вязать носки с российской символикой

Заяц - символ наступающего года Фото: Анна СЕМИНА

Группа вязальщиц из Бийска уже несколько раз передавала мобилизованным бойцам носки, варежки и шапки собственного производства с символикой в виде флага России, а также буквами «Z» и «V». Но недавно им запретили их вязать.

Дело в том, что их попросили не передавать сами мужчины. Но мастерицы быстро нашли куда применить свои навыки – они стали участвовать в социальных ярмарках. Изготавливали зайчиков (символ 2023 года) и продавали их.

- Наш стол с подарками для солдата пользовался огромным спросом, и даже была очередь, - рассказали женщины «Бийскому рабочему».

В итоге «Бийский СпецVяZ» распродал практически все, а те зайчики, которые не нашли своих хозяев, все же отправятся к мобилизованным и будут им как талисманы.

За время ярмарок вязальщицы смогли выручить восемь тысяч рублей.