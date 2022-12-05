На выезде из Бийска произошло жесткое смертельное ДТП

Четыре автомобиля стали участниками аварии в Бийске Фото: Олег УКЛАДОВ

Вечером 4 декабря на выезде из Бийска произошло жесткое ДТП с погибшими. Всего в нем пострадало четыре автомобиля.

По данным ГИБДД, авария произошла в 19.40 в районе дома №75 по переулку Шубенскому. Согласно предварительной информации, 43-летний водитель автомобиля Honda Accord выехал на встречную полову и столкнулся с «Приорой», за рулем которого сидел 64-летний мужчина.

После этого «Хонду» отбросило на Nissan X-Trail, который двигался в попутном направлении, а затем произошло столкновение с автомобилем Nissan Bluebird. Последний просто не выдержал безопасную дистанцию до ехавшей впереди «Лады Приоры» и слетел в кювет.

– В результате происшествия водители автомобилей «Хонда Аккорд» и «Лада Приора» от полученных травм скончались на месте до приезда скорой медицинской помощи, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Помимо этого травмы получили пассажиры легковушек, но госпитализация им не потребовалась.