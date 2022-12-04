На Алтае мужчина до смерти избил родного брата, который не хотел работать

Возбудили уголовное дело
Фото: Олег УКЛАДОВ
48-летнего жителя Благовещенского района обвиняют в жестоком избиении родного брата. Мужчина скончался в больнице. Об этом сообщает СУ СК по Алтайскому краю.
По данным следствия, все произошло в конце ноября в поселке Благовещенка. Местный житель узнал, что его родной брат не вышел на работу, на которую он его устроил.
- Поняв, что родственник вновь распивает спиртное, мужчина приехал в дом, где обнаружил брата в состоянии алкогольного опьянения, - пояснили в Следкоме.
Мужчина разозлился и начал избивать брата, заставляя одеться и идти на работу, а затем ушел. Через несколько дней от полученных травм пострадавший скончался.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Обвиняемого заключили под стражу.
Ранее мы писали, что в Барнауле СК проводит проверку по факту скандального видео с избиением инвалида.