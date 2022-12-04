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НовостиОбщество4 декабря 2022 7:33

В Алтайском крае начала работать первая ледовая переправа

Ее открыли в Камне-на-Оби
Герман Архаров
Переправа

Переправа

Фото: Олег УКЛАДОВ

Первая ледовая переправа уже работает в Алтайском крае. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Ледовая переправа открыта в Камне-на-Оби. Там разрешили проезд по льду через реку Обь автомобилям общей массой до двух тонн

- Контрольные замеры показали, что толщина льда ледовой дороги составляет 20-30 сантиметров, что гарантирует безопасное движение транспорта, - отметили в МЧС.

Там добавили, что почти на всех реках Алтайского края уже начался ледостав. В декабре в регионе откроют еще несколько переправ.