Численность домового воробья сокращается в Алтайском крае

Зимой птиц следует подкармливать Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае сокращается численность домового воробья. Об этом пишет «Алтайская правда».

По словам вице-президент Союза охраны птиц России Алексея Эбеля, у этой ситуации несколько причин. Домовой воробей появился в Сибири с переселенцами. В его кормовой базе присутствуют остатки пищи домашних животных и человека. Кроме того, он гнездится только в искусственных сооружениях.

Зимой пищевых отходов в Алтайском крае стало меньше, а воробьи живут на одних местах. Также повиляло и то, что в районах многоэтажек мало зелени и следовательно нет большого числа насекомых для выкармливания подрастающих пташек.

Зимой птиц следует подкармливать.