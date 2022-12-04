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НовостиОбщество4 декабря 2022 3:56

Численность домового воробья сокращается в Алтайском крае

Ученые бьют тревогу
Герман Архаров
Зимой птиц следует подкармливать

Зимой птиц следует подкармливать

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае сокращается численность домового воробья. Об этом пишет «Алтайская правда».

По словам вице-президент Союза охраны птиц России Алексея Эбеля, у этой ситуации несколько причин. Домовой воробей появился в Сибири с переселенцами. В его кормовой базе присутствуют остатки пищи домашних животных и человека. Кроме того, он гнездится только в искусственных сооружениях.

Зимой пищевых отходов в Алтайском крае стало меньше, а воробьи живут на одних местах. Также повиляло и то, что в районах многоэтажек мало зелени и следовательно нет большого числа насекомых для выкармливания подрастающих пташек.

Зимой птиц следует подкармливать.