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НовостиОбщество3 декабря 2022 11:02

В Барнауле проходят бесплатные астрономические наблюдения за Марсом, Юпитером и Сатурном

Они проходят до 4 декабря
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
В условиях чистого неба посмотреть на планеты можно 3 и 4 декабря

В условиях чистого неба посмотреть на планеты можно 3 и 4 декабря

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле до 4 декабря проходят бесплатные астрономические наблюдения. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, все желающие могут посмотреть на Марс, Юпитер или Сатурн с помощью специальной техники.

Сейчас Марс находится на близком расстоянии от Земли, поэтому сегодня и завтра – лучшие дни для астрономических наблюдений.

В условиях чистого неба посмотреть на планеты можно 3 и 4 декабря.

- 3 декабря — с 20:00 до 20:40 в парке «Изумрудный»;

- 4 декабря — с 19:00 до 19:40 на площади Сахарова.

В мэрии посоветовали барнаульцам одеться потеплее.