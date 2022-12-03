В Барнауле проходят бесплатные астрономические наблюдения за Марсом, Юпитером и Сатурном

В условиях чистого неба посмотреть на планеты можно 3 и 4 декабря Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле до 4 декабря проходят бесплатные астрономические наблюдения. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, все желающие могут посмотреть на Марс, Юпитер или Сатурн с помощью специальной техники.

Сейчас Марс находится на близком расстоянии от Земли, поэтому сегодня и завтра – лучшие дни для астрономических наблюдений.

В условиях чистого неба посмотреть на планеты можно 3 и 4 декабря.

- 3 декабря — с 20:00 до 20:40 в парке «Изумрудный»;

- 4 декабря — с 19:00 до 19:40 на площади Сахарова.

В мэрии посоветовали барнаульцам одеться потеплее.