В Барнауле уволят водителя маршрутки №41 за нападение на подростка

Перед горожанами переносчик принес извинения Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле уволят водителя маршрутки №41, который накинулся на пешехода. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Ранее сообщалось, что 30 ноября на водитель маршрутки после конфликта с подростками-пешеходами вышел из автобуса и повалил 15-летнего мальчика. После огласки в СМИ администрация Барнаула направила материалы перевозчику Антону Еньшину для выяснения обстоятельств.

Предприниматель рассказал, что провел беседу со своим сотрудником. Со слов водителя, он ничего криминального не сделал и силу по отношению к пешеходу не применял. Тем не менее, Антон Еньшин заявил, что уволит этого сотрудника.

– Безусловно, мы приносим извинения горожанам за этот случай и постараемся принять все меры, чтобы не допустить подобные факты на предприятии. В том числе с водительским составом будет проведен внеочередной инструктаж по работе на линии и качественному обслуживанию пассажиров, - заявил бизнесмен.