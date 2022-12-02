В Барнауле дети отправили подарки на передовую

Фото Екатерины Быковой

В Барнауле завершилась военно-патриотическая акция «Подарок солдату - одно небо на всех!». В сборе подарков на передовую организованном Барнаульским городским детско-юношеский центром » и АНО «Центр инновационных проектов и креативных индустрий «Спектр» приняли участие детсадовцы , школьники и студенты колледжей.

1500 писем, оберегов и сувениров в ближайшее время отправятся на передовую

По итогам акции была открыта выставка , которую могли посетить все желающие .

– Дети выражали искренний восторг. Многие решали, что на следующий день они тоже напишут письмо, принесут «паёк» или смастерят подарок, - рассказывает Екатерина Быкова, одна из организаторов

Приводим трогательные отрывки из детских писем:

– Дорогой солдат! Я еще маленькая и не умею писать, поэтому попросила брата Максима написать письмо. Он уже учится в школе. Не забывайте, что вас ждут дома, и вы обязательно возвращайтесь! Берегите себя и будьте здоровы!

– Здравствуй, неизвестный солдат! Желаю тебе, солдат, справиться со всеми трудностями, которые встретятся на твоем военном, а позже жизненном пути. Желаю тебе, неизвестный солдат, мирного неба, здоровья, удачи, побед, сил и стойкости! До свидания!