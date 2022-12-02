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НовостиОбщество2 декабря 2022 6:58

Дорогие барнаульские туалеты вызвали волну возмущения у жителей Северодвинска

Кабинки установили в месте, которое горожане сочли не совсем удачным
Вера Березовская
Горожанам не понравилось, что один из привезенных туалетов поставили на Аллее молодежи.

Горожанам не понравилось, что один из привезенных туалетов поставили на Аллее молодежи.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Волна возмущений поднялась в Северодвинске по поводу уличных туалетов, которые города закупили в Барнауле. Об этом пишет ИА «Беломорканал».

Горожанам не понравилось, что один из привезенных туалетов поставили на Аллее молодежи. Это место они посчитали не совсем удачным.

Однако в мэрии успокоили жителей города. В администрации сказали, что это место временное, а в будущем кабинку перенесут на другую локацию.

Отмечается, что пять автономных туалетов власти Северодвинска закупили в Барнауле за 13 млн рублей.