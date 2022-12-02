Дорогие барнаульские туалеты вызвали волну возмущения у жителей Северодвинска

Горожанам не понравилось, что один из привезенных туалетов поставили на Аллее молодежи. Фото: Олег УКЛАДОВ

Волна возмущений поднялась в Северодвинске по поводу уличных туалетов, которые города закупили в Барнауле. Об этом пишет ИА «Беломорканал».

Горожанам не понравилось, что один из привезенных туалетов поставили на Аллее молодежи. Это место они посчитали не совсем удачным.

Однако в мэрии успокоили жителей города. В администрации сказали, что это место временное, а в будущем кабинку перенесут на другую локацию.

Отмечается, что пять автономных туалетов власти Северодвинска закупили в Барнауле за 13 млн рублей.