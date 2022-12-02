Более 1,5 кг марихуаны изъяли полицейские у жителя Рубцовска

Наркотики обнаружили в его квартире Фото: Олег УКЛАДОВ

У жителя Рубцовска полицейские изъяли более полутора килограммов марихуаны. Об этом сообщает пресс-служба краевого МВД.

Наркотики обнаружили в его квартире. Марихуанна находилась в пластиковых контейнерах. Вес наркотического вещества составил более 1,5 кг.

Подозреваемый рассказал полицейским, что заготовил марихуану для себя.

По данному факту сотрудники МВД возбудили уголовное дело о незаконном хранении наркотических веществ в крупном размере.