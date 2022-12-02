В Алтайском крае задержали подозреваемого в отстреле лошадей

Преступление было совершено 7 ноября. Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

В Алтайском крае сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого, который застрелил двух лошадей недалеко от села Камышенка Петропавловского района. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Преступление было совершено 7 ноября. Хозяин лошадей обнаружил трупы убитых животных на следующий день и обратился в полицию. Предварительная сумма ущерба составила 200 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 167 УК РФ – о незаконном уничтожении или повреждении имущества.

Подозреваемом стал местный житель 1985 года рождения. По предварительной информации, лошади свободно паслись в поле возле села Камышенка и могли зайти на территорию, где находились принадлежащие подозреваемому тюки с сеном. Они предназначались для корма коров, которых содержит мужчина. Его рассердило, что чужие лошади зашли на территорию. Поэтому он застрелил коней из незарегистрированного ружья и спрятал его в надворных постройках.

Известно, что подозреваемый ранее к уголовной ответственности не привлекался. На данный момент он находится под подпиской о невыезде.