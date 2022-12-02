2 декабря губернатор Виктор Томенко ответит на вопросы жителей Алтайского края во время прямой линии

На данный момент поступило свыше тысячи обращений Фото: Олег УКЛАДОВ

Уже сегодня, 2 декабря, губернатор Алтайского края Виктор Томенко ответит на вопросы жителей региона во время прямой линии. Она начнется в 17.00 по местному времени.

Сбор вопросов начался еще две недели назад – 15 ноября. На данный момент поступило свыше тысячи обращений. В основном, они касаются работы общественного транспорта, тарифов на проезд, здравоохранения, газификации.

Те, кто еще не успел задать свой вопрос губернатору могут это сделать вплоть до начала прямой линии. Это можно сделать через специальную форму обратной связи во «ВКонтакте» в аккаунте правительства Алтайского края, под анонсами прямой линии в аккаунтах губернатора (ОК и ВК), ЦУР Алтайского края и регионального кабмина. Кроме этого, в каждом городе и районе будет работает свой телефон, по которому принимают вопросы. Номера можно посмотреть здесь.

Трансляцию прямой линии будут вести региональные СМИ: телеканалов «Катунь 24», «Россия 24», радиостанций «Россия», «Катунь FM», «Бизнес FM».