В темном переулке Ядринцева в Барнауле освещение может появиться уже в этом году

Работники уже приступили к устройству опор наружного освещения Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле в переулке Ядринцева уже в этом году планируют включить фонари. Как сообщает пресс-служба мэрии, работники уже приступили к устройству опор наружного освещения.

Всего на участке установят 25 опор, десять из которых уже стоят вдоль улицы. Оставшиеся работы планируется завершить до конца следующей недели. После рабочие смонтируют самонесущие изолирующие провода и установят светильники.

По контракту фонари должны уже заработать в конце января 2023 года. Однако по факту освещение на переулке могут включить уже в конце декабря этого года.

На участке по переулку Ядринцева от улицы Димитрова до улицы Партизанской появится 26 фонарей, в том числе – и на перекрестке с улицей Песчаной.