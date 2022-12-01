Опубликовано видео, как водитель маршрутки в Барнауле напал на подростка на переходе

Водитель вышел из автобуса, оставив транспортное средство на переходе Фото: Олег УКЛАДОВ

Водитель маршрутки № 41 в Барнауле напал на 15-летнего подростка на пешеходном переходе. Об этом сообщает «Банкфакс».

Инцидент произошел 30 ноября на пересечении ул. Песчаной и пер. Ядринцева. Два подростка попытались перейти дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, но на середине пути заметили несущуюся маршрутку и отошли назад. А автобус затормозил буквально у них перед носом на «зебре».

- Родные одного из подростков утверждают, что водитель начал браниться. Суть его претензий якобы сводилась к тому, что парни слишком медленно переходили дорогу. Водитель вышел из автобуса, оставив транспортное средство на переходе, и нагнал школьников. Одного из них он повалил на землю, - пишет издание.

Родные утверждают, что мужчина несколько раз ударил 15-летнего парня, а затем вернулся за руль. Они сообщили, что уже обратились в полицию по факту произошедшего. Также этим делом заинтересовалась прокуратура Барнаула.

- По данному факту проводится проверка, в ходе которой будет оценена деятельность перевозчика по соблюдению прав граждан при оказании услуг, – сказали в прокуратуре региона.