Конкурс «Миссис Барнаул 2022»
Фото: Предоставлено организаторами
Международное модельное агентство Татьяны Жилиной проводит конкурс «Миссис Барнаул 2022». Для участия приглашаются девушки, женщины, замужние дамы, бизнес-леди разных возрастов.
- Участие в конкурсе помогает раскрыть свои таланты, показать себя на сцене, почувствовать себя звездой, обрести новые знакомства, научиться красиво дефилировать, говорить, а также танцевать, - говорят организаторы.
Участниц ожидают:
- Конкурс-дефиле в национальных костюмах,
- Речевая визитка (1 минута),
- Творческий номер (танец, вокал, стих и другое от 2 до 5 минут),
- Выход в вечерних платьях (подготовить свой наряд).
Запись по тел. 8-962-792-40-05.
Отметим, «Миссис Барнаул 2022» является официальным, ежегодным конкурсом красоты и талантов нашего края.