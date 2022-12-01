Конкурс «Миссис Барнаул 2022» Фото: Предоставлено организаторами

Международное модельное агентство Татьяны Жилиной проводит конкурс «Миссис Барнаул 2022». Для участия приглашаются девушки, женщины, замужние дамы, бизнес-леди разных возрастов.

- Участие в конкурсе помогает раскрыть свои таланты, показать себя на сцене, почувствовать себя звездой, обрести новые знакомства, научиться красиво дефилировать, говорить, а также танцевать, - говорят организаторы.

Участниц ожидают:

- Конкурс-дефиле в национальных костюмах,

- Речевая визитка (1 минута),

- Творческий номер (танец, вокал, стих и другое от 2 до 5 минут),

- Выход в вечерних платьях (подготовить свой наряд).

Запись по тел. 8-962-792-40-05.

Отметим, «Миссис Барнаул 2022» является официальным, ежегодным конкурсом красоты и талантов нашего края.