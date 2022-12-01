Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
-24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 декабря 2022 11:37

Модельное агентство набирает красавиц для участия в конкурсе «Миссис Барнаул 2022»

Приглашаются девушки и женщины разных возрастов
Александра Сапожкова
Конкурс «Миссис Барнаул 2022»

Конкурс «Миссис Барнаул 2022»

Фото: Предоставлено организаторами

Международное модельное агентство Татьяны Жилиной проводит конкурс «Миссис Барнаул 2022». Для участия приглашаются девушки, женщины, замужние дамы, бизнес-леди разных возрастов.

- Участие в конкурсе помогает раскрыть свои таланты, показать себя на сцене, почувствовать себя звездой, обрести новые знакомства, научиться красиво дефилировать, говорить, а также танцевать, - говорят организаторы.

Участниц ожидают:

- Конкурс-дефиле в национальных костюмах,

- Речевая визитка (1 минута),

- Творческий номер (танец, вокал, стих и другое от 2 до 5 минут),

- Выход в вечерних платьях (подготовить свой наряд).

Запись по тел. 8-962-792-40-05.

Отметим, «Миссис Барнаул 2022» является официальным, ежегодным конкурсом красоты и талантов нашего края.