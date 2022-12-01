Погода в Алтайском крае 2-6 декабря 2022 года Фото: Олег УКЛАДОВ

На Алтае со 2 по 6 декабря местами ожидается аномально холодная погода с температурами -35 градусов и ниже, передают синоптики.

Так, например, ночью 2,3 и 4 декабря прогнозируют от -23 до -37 градусов. Самые низкие температуры будут в Петропавловском, Солтонском, Бийском, Смоленском, Красногорском, Краснощековском, Советском, Чарышском, Солонешенском районах.

Сотрудники МЧС призывают жителей региона следить за печами и отопительными приборами и при возможности отложить дальние поездки.