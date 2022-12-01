Жительница Барнаула грубо оскорбила школьницу в WhatsApp и получила наказание

Сообщение она отправила в школьном чате Фото: Анастасия Корягина

Жительница Барнаула в школьном чате WhatsApp отправила однокласснице своей дочери голосовое сообщение с грубой нецензурной бранью. Теперь женщине предстоит заплатить штраф, сообщи в управлении юстиции Алтайского края.

Как пояснили в управлении, горожанка совершила правонарушение по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ – оскорбление в неприличной форме. В суде она пояснила, что не сдержалась и сожалеет о содеянном. Вину она признала полностью.

Судья назначил наказание 3000 рублей штрафа.