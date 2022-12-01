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НовостиОбщество1 декабря 2022 10:15

Жительница Барнаула грубо оскорбила школьницу в WhatsApp и получила наказание

Женщина признала вину полностью
Александра Сапожкова
Сообщение она отправила в школьном чате

Сообщение она отправила в школьном чате

Фото: Анастасия Корягина

Жительница Барнаула в школьном чате WhatsApp отправила однокласснице своей дочери голосовое сообщение с грубой нецензурной бранью. Теперь женщине предстоит заплатить штраф, сообщи в управлении юстиции Алтайского края.

Как пояснили в управлении, горожанка совершила правонарушение по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ – оскорбление в неприличной форме. В суде она пояснила, что не сдержалась и сожалеет о содеянном. Вину она признала полностью.

Судья назначил наказание 3000 рублей штрафа.