Ледовые фигуры Деда Мороза и Снегурочки установят на улице Мало-Тобольской в Барнауле

Завершить обустройство городка планируют до 23 декабря Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле на улицу Мало-Тобольскую завезли лед для обустройства новогодней площадки, сообщили в мэрии.

Лед используют для создания ледовых скульптур Деда Мороза и Снегурочки, а также восьми ледовых барельефов по сюжетам старых новогодних открыток.

Также на площадке установят елку и две горки для детей и украсят улицу световыми элементами — композициями, елочными шарами, елями.

Завершить обустройство городка планируют до 23 декабря.