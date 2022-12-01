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НовостиОбщество1 декабря 2022 10:00

Ледовые фигуры Деда Мороза и Снегурочки установят на улице Мало-Тобольской в Барнауле

Сейчас для скульптур завозят материал
Александра Сапожкова
Завершить обустройство городка планируют до 23 декабря

Завершить обустройство городка планируют до 23 декабря

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле на улицу Мало-Тобольскую завезли лед для обустройства новогодней площадки, сообщили в мэрии.

Лед используют для создания ледовых скульптур Деда Мороза и Снегурочки, а также восьми ледовых барельефов по сюжетам старых новогодних открыток.

Также на площадке установят елку и две горки для детей и украсят улицу световыми элементами — композициями, елочными шарами, елями.

Завершить обустройство городка планируют до 23 декабря.