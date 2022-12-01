Барнаул оказался в четверке лидеров по годовому росту цен на жилье

Стоимость одного квадратного метра вторичного жилья в ноябре в Барнауле составила 93 тыс. 929 рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаул оказался в четверке лидеров по годовому росту цен на вторичное жилье. Данные приводит РБК.

Как пишет издание, на первом месте - Кемерово (+29,66%), на втором - Саратов (+27,04%), третью позицию занял Киров (+20,76%) и четвертую - Барнаул (+20,02%).

Отмечается, что в Барнауле средняя стоимость одного квадратного метра вторичного жилья в ноябре этого года составила 93 тыс. 929 рублей.