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НовостиЭкономика1 декабря 2022 8:32

Барнаул оказался в четверке лидеров по годовому росту цен на жилье

Стоимость увеличилась на 20,02 процента
Александра Сапожкова
Стоимость одного квадратного метра вторичного жилья в ноябре в Барнауле составила 93 тыс. 929 рублей

Стоимость одного квадратного метра вторичного жилья в ноябре в Барнауле составила 93 тыс. 929 рублей

Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаул оказался в четверке лидеров по годовому росту цен на вторичное жилье. Данные приводит РБК.

Как пишет издание, на первом месте - Кемерово (+29,66%), на втором - Саратов (+27,04%), третью позицию занял Киров (+20,76%) и четвертую - Барнаул (+20,02%).

Отмечается, что в Барнауле средняя стоимость одного квадратного метра вторичного жилья в ноябре этого года составила 93 тыс. 929 рублей.