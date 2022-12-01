На Алтае минобразования взяло на контроль ситуацию с замерзающей школой

1 декабря в части кабинетов температура достигла 20 градусов Фото: Олег УКЛАДОВ

Минобразования края и администрация муниципалитета взяли на контроль ситуацию в Кокшинской школе Советского района, где наблюдаются серьезные проблемы с отоплением.

Как пояснили в министерстве, в связи с холодами температура в классах не поднималась выше 16 градусов. С 28 ноября для 115 учащихся ввели дистанционное обучение, с 29 ноября ведутся работы по восстановлению температурного режима: проложен силовой электрокабель к зданию школы, закуплены дополнительные тепловые пушки, заказан новый более мощный циркуляционный насос для котельной и другое.

Также в классах установлены дополнительные обогревательные приборы, организовано дежурство в ночное время для предотвращения понижения температуры.

- 1 декабря в части кабинетов температура достигла 20 градусов, и было организовано очное обучение для учащихся 9, 10, 11 классов. Школьники 1-8 классов сейчас на дистанционном обучении, - отметили в минобразования.