Следком заинтересовался алтайскими школами, где дети занимаются в верхней одежде

В классах наблюдается очень низкая температура Фото: Олег УКЛАДОВ

В Камне-на-Оби проводят доследственную проверка по сообщениям СМИ о низкой температуре в школах города, сообщили в региональном Следкоме.

Как рассказали в ведомстве, в одном из местных изданий было опубликовано обращение местных жителей. Они сообщили, что с наступлением морозов в школах наблюдается очень низкая температура. Многим детям приходится заниматься в верхней одежде, а некоторые классы переводят на дистант.

- Следователям предстоит выяснить обстоятельства, изложенные в СМИ, и дать оценку действиям должностных лиц на предмет халатного отношения к обязанностям по обеспечению теплом учреждений, - сказали в Следкоме.

После проверки примут процессуальное решение.