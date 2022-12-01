Следком заинтересовался алтайскими школами, где дети занимаются в верхней одежде

В классах наблюдается очень низкая температура
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Камне-на-Оби проводят доследственную проверка по сообщениям СМИ о низкой температуре в школах города, сообщили в региональном Следкоме.
Как рассказали в ведомстве, в одном из местных изданий было опубликовано обращение местных жителей. Они сообщили, что с наступлением морозов в школах наблюдается очень низкая температура. Многим детям приходится заниматься в верхней одежде, а некоторые классы переводят на дистант.
- Следователям предстоит выяснить обстоятельства, изложенные в СМИ, и дать оценку действиям должностных лиц на предмет халатного отношения к обязанностям по обеспечению теплом учреждений, - сказали в Следкоме.
После проверки примут процессуальное решение.