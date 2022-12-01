Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
-26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия1 декабря 2022 3:45

Следком заинтересовался алтайскими школами, где дети занимаются в верхней одежде

Проверку проводят в Камне-на-Оби
Александра Сапожкова
В классах наблюдается очень низкая температура

В классах наблюдается очень низкая температура

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Камне-на-Оби проводят доследственную проверка по сообщениям СМИ о низкой температуре в школах города, сообщили в региональном Следкоме.

Как рассказали в ведомстве, в одном из местных изданий было опубликовано обращение местных жителей. Они сообщили, что с наступлением морозов в школах наблюдается очень низкая температура. Многим детям приходится заниматься в верхней одежде, а некоторые классы переводят на дистант.

- Следователям предстоит выяснить обстоятельства, изложенные в СМИ, и дать оценку действиям должностных лиц на предмет халатного отношения к обязанностям по обеспечению теплом учреждений, - сказали в Следкоме.

После проверки примут процессуальное решение.