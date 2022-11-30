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НовостиОбщество30 ноября 2022 3:32

МЧС просит жителей Алтайского края сохранять спокойствие 30 ноября

В регионе будут проводиться пожарно-тактические учения
Вера Березовская
К тренировкам привлекут все виды пожарной охраны

К тренировкам привлекут все виды пожарной охраны

Фото: Анна КОЛЬЧЕНКО

30 ноября в Алтайском крае пройдут пожарно-тактические учения. Об этом предупредили в ГУ МЧС по региону.

Такие мероприятия в крае проводятся ежемесячно. К тренировкам привлекут все виды пожарной охраны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Для тренировки выбирают социальные объекты с массовым пребыванием людей. Поэтому граждан просят сохранять спокойствие.

Учения пройдут в Барнауле, Новоалтайске, Рубцовске, а также в других городах и районах региона. В краевой столице пожарные ликвидируют условное возгорание на производственной площадке ЗАО «Союзмука», расположенной на улице Звездной.

- Граждан просим сохранять спокойствие, - сообщают в МЧС.