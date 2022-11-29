На Алтае члены ОПГ «развели» предпринимателей на 16 млн рублей

Их осудили Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае членов преступной группы осудили за мошенничество в особо крупном размере. Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, от их аферы пострадали 12 предпринимателей.

В 2020 году ранее судимый 27-летний барнаулец организовал преступную группу для хищения денег у предпринимателей. Члены ОПГ оформляли на подставных людей юрлица, искали фирмы и предпринимателей из ближнего зарубежья и договаривались о поставках сельхозпродукции – сахара, гречихи, масла.

- С июня по декабрь 2020 года члены преступной группы вводили в заблуждение покупателей, и, используя счета фиктивных фирм, похищали денежные средства, перечисляемые в качестве предоплаты за сельхозпродукцию, - отметили в управлении.

Всего им ужалось похитить более 16 миллионов рублей. Организатора ОПГ приговорили к 4,5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, а членам назначили условные сроки от 3,5 до 4 лет.